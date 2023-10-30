تراند اليوم : مصدر أمريكي: قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط

صحيفة الخليج 365: كشف مصدر أمريكي ، أن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية " قوة الرد السريع" تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط .

وأوضح المصدر : أن وحدة مشاة البحرية التي على متن السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان"، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي. حسب شبكة "سي إن إن" .

وأكد أحد المسؤولين ، أن هذه الخطوة ستجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة لبنان، إذ أن أحد الأدوار النموذجية لوحدة مشاة البحرية هو مساعدة المدنيين على الإخلاء.

وكانت حثت السفارة الأمريكية في بيروت ، الأمريكيين يوم الجمعة الماضي ، مع قيام إسرائيل بتوسيع حملتها البرية في غزة، مرة أخرى على "المغادرة الآن"، محذرة من أن أفضل وقت لمغادرة أي بلد هو "قبل الأزمة" ، ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير من السفر إلى لبنان الأسبوع الماضي إلى المستوى الرابع: لا تسافر!

يٌذكر أنه منذ أكثر من أسبوعين، يُتبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى على حدود لبنان الجنوبية، وذلك منذ بدء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.