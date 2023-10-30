تراند اليوم : شاهد.. محلل سياسي كويتي يرد على حملة الشيطنة الإعلامية ضد الإمارات والسعودية ..ويتساءل لماذا لايتم انتقاد تخاذل إيران وعدم مطالبة تركيا بسحب سفيرها من إسرائيل

صحيفة الخليج 365: علق المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، على الاشتباكات العسكرية في غزة، بعد تنفيذ حماس عملية "طوفان الأقصى" منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.

هجوم 7 أكتوبر

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس": "حماس بدأت هجوم كسر خشم إسرائيل في يوم 7 أكتوبر، ولكن بعد 22 يوم فهذه مغامرة كانت خطيرة جدا وفاشلة وتخطيط استراتيجي خاطئ والإيرانيين وحزب الله ورطوهم".

شيطنة السعودية والإمارات

وتابع:" بعد اندلاع الحرب، نجد في مواقع التواصل الاجتماعي حملة اعتدنا عليها وهي شيطنة الإمارات والسعودية وتخاذل مصر والأردن، وأيضا تخوبن كل الحكام العرب".

الإمارات

ولفت إلى أن هناك هجوم بشكل خاص على الإمارات، ويقولون الإمارات ترسل سلاح لإسرائيل وهناك حلف دفاعي مع إسرائيل، مؤكداً أن ما يقال غير صحيح، وتقوم الإمارات بجمع المساعدات لإرسالها إلى غزة وتقوم بمجهود دبلوماسي كبير لإنقاذ الفلسطينيين.

تركيا

وأردف :" توجد سفارتين لإسرائيل في تركيا، وحجم التبادل التجاري بين البلدين 7 مليار دولار، ليش ماقالوا شيلوا السفير الإسرائيلي ووقفوا التبادل التجاري، وليش ما تحدثوا عن التعاون في مجال السلاح".

السعودية وأضاف:" السعودية تقوم بمجهود دبلوماسي ضخم ما حد يعرفه، ودول صنع القرار تأتي إلى السعودية، والرئيس المصري يعرف خطورة التورط في شن الحرب".

إيران وأكمل:"الإيرانيين خانوا حماس، الحشد الشعبي ذهب إلى الحدود الأردنية لإخراج الأردن، بالإضافة إلى ضغط المظاهرات داخل الأردن لزعزعة استقرار الأردن".

تخوين الحكام

وأشار إلى أن إيران أعطت تعليمات ل 25 محطة إعلامية لشيطنة حكام العرب، واتهامهم بالخيانة. ومضى قائلا:" شفتم أحد اتهم إيران أو تغريدة قالت وين إيران، وما في أحد انتقد تركيا، كلها شعارات، تركيا اللي تبي تحارب، أسطولها في البحر المتوسط، ليش ما حركت أسطولها ".

مؤامرة لتدمير الشعب الفلسطيني

واستطرد قائلا:"هناك مؤامرة لتدمير الشعب الفلسطيني في غزة، وجرت حماس إلى هذا الكمين، ووقفت إيران متفرجة لأنه سيكون لديها أوراق مستقبلية ناجحة في تفاوضات، وستأخذ مكافأة على هذا الموضوع، وفي الوقت الذي تقوم فيه إيران بتمويل حماس ب 23 مليون دولار شهريا، يتحمل العرب تكلفة إعادة إعمار غزة".

وقف إطلاق النار

واختتم قائلا:" الآن أهم شيء وقف إطلاق النار ووجود السلطة الفلسطينية كمفاوض رسمي أمام الكيان الصهيوني لتخفيف الأضرار وإيقاف القتل. وترفع قضايا جرائم حرب ضد إسرائيل".