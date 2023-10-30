شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز غير مسبوقة.. إنجاز لجامعة الطائف في تصنيف شنغهاي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت جامعة الطائف ضمن الجامعات العالمية مراكز تنافسية غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي العالمي على مستوى التخصصات العلمية، إذ صنف "شنغهاي" التخصصات إلى 5 قطاعات رئيسة منبثق منها 55 تخصصًا فرعيًا.

وحققت جامعة الطائف التواجد في الخمس قطاعات الرئيسة والظهور في 16 تخصصًا علميًا، متصدرة بذلك على العديد من الجامعات العالمية.

وأظهر تصنيف "شنغهاي" جامعة الطائف في تخصص علوم الزراعة على ترتيب متقدم على مستوى العالم في المركز 43 عالميَّا، فيما ظهر تخصص العلوم البيطرية في المركز 101 من 150 عالميَّا.

الهندسة الكهربائية

وجاء تخصص الرياضيات في المركز 151-200 عالميَّا، وتخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية في المركز 301-400 عالميّا، وهندسة الاتصالات في المركز 201-300 عالميَّا، وعلوم وتقنية المعدات في المركز 151-200 عالميَّا، وعلوم وهندسة الحاسبات في المركز 301-400 عالميَّا، وعلوم وهندسة المواد في المركز 401-500 عالميَّا، تخصص علوم تقنية النانو في المركز 201-300 عالميَّا.

وحقق تخصص علوم وهندسة الطاقة المركز 201-300 عالميَّا، كما حصل تخصص علوم وتقنية الغذاء على المركز 151-200 عالميَّا.

التقنية الحيوية

ووصل تخصص التقنية الحيوية إلى المركز 301-400 عالميَّا، وكذلك تخصص هندسة المعادن حقق المركز 151-200 عالميَّا، وتخصص علوم الأحياء حصل على المركز 301-400 عالميَّا.

بينما حقق تخصص علوم أحياء الإنسان المركز 401-500 عالميَّا، وتخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية في المركز 151-200 عالميَّا.

التصنيفات العالمية

وأكدت جامعة الطائف أن هذا التميز الذي تشهده الجامعة في كافة التصنيفات العالمية نتيجة التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمي، ونتاج جهود متصلة بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله- بالاهتمام بقطاع الأبحاث والابتكار بالمملكة والدعم السخي.

وأشارت إلى أن التصنيف الصيني العالمي يعد من أقوى التصنيفات الدولية؛ حيث يتم ترتيب الموضوعات بالجامعات العالمية طبقًا لخمس معايير محددة ويتغير الوزن النسبي لهذه المعايير التي تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات العلمية ذات الأثر الفعال.