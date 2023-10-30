شكرا لقرائتكم خبر عن العليمي يُشيد باستجابة المملكة الإنسانية في مواجهة الإعصار "تيج" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي - رئيس مجلس القيادة الرئاسي - بالاستجابة الإنسانية العاجلة من المملكة العربية السعودية لإغاثة الأسر المنكوبة، والمساهمة في تقييم الأضرار وتأهيل البنى التحتية والخدمية جراء الإعصار المداري "تيج" الذي ضرب محافظة المهرة.

جاء ذلك بعد زيارته التفقدية لمحافظة المهرة التي واجهت الإعصار المداري "تيج" الذي أحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، كأسوأ كارثة طبيعية تشهدها المحافظة.

مركز الملك سلمان للإغاثة

ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات إيوائية وغذائية طارئة للأسر المتضررة من الإعصار "تيج"، في محافظة المهرة.

وتشمل المساعدات المقدمة تأمين احتياجات المتضررين من البطانيات والفرش والمستلزمات المنزلية الأخرى، وكذلك توزيع السلال الغذائية التي تحتوي على المواد الغذائية الرئيسة.