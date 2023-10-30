شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال ضد الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة الهلال ضد الحزم، في منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الحزم، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويبحث خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال عن الفوز في المباراة، وذلك للحفاظ على كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال ضد الحزم

ويواجه الهلال نظيره الحزم، اليوم الإثنين، في منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستنطلق مباراة الهلال ضد الحزم، اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الحزم

وسيتم نقل مباراة الهلال أمام نظيره الحزم، في كأس خادم الحرمين الشريفين، على قناة SSC7 السعودية.