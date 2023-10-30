الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، رحمها الله. وعبّر الملك سلمان في البرقية عن بالغ التعازي والمواساة لجلالة الملك حمد ولأسرة الفقيدة، سائلاً الله أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ جلالة الملك ويحميه من كل سوء.

ووفقا ل “واس” بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معبرًا عن أحر التعازي وأصدق المواساة لجلالته ولأسرة الفقيدة. وأعرب سمو ولي العهد عن أمنياته بأن يتغمّد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ جلالة الملك ويحميه من كل سوء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسائل تعكس التضامن والعلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وتؤكد على الروابط الوطيدة بين القادة العرب في مواجهة المصائب وتقديم الدعم والتعازي في الأوقات الصعبة.