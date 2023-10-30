شكرا لقرائتكم خبر عن علاج فعال للتخلص من الدوالي بسهوله وبطريقة طبيعية لن تستغني عنها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هناك العديد من العلاجات الطبية للدوالي مثل الجوارب الضاغطة، والعلاج بالتصليب، والعلاج بالليزر ، والاستئصال بالترددات الراديوية، والجراحة ومع ذلك يمكن أن تكون هذه العلاجات باهظة الثمن ومؤلمة أو لها آثار جانبية، لذلك يفضل بعض الناس استخدام العلاجات الطبيعية لعلاج الدوالي في المنزل، أحد هذه العلاجات هو كريم طبيعي يساعد في تقليل أعراض وظهور الدوالي إليك كيفية صنعه واستخدامه.

كريم للتخلص من الدوالي

المكونات:

ربع كوب زبدة الشيا.

ربع كوب زيت جوز الهند.

2 ملاعق كبيرة من شمع العسل.

10 قطرات من زيت السرو العطري.

10 قطرات من زيت اللافندر.

10 قطرات من زيت الليمون العطري.

طريقة التحضير

في قدر صغير على نار خفيفة، ذوبي زبدة الشيا وزيت جوز الهند وشمع العسل معًا، ويقلب جيدًا حتى يتجانس تمامًا.

نرفع عن النار ونتركه يبرد قليلاً.

أضيفي زيوت السرو والخزامى والليمون وقلبي جيدًا مرة أخرى.

انقل الخليط إلى وعاء زجاجي بغطاء واتركه يتجمد في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة.

احفظ الكريم في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

طريقة التطبيق

اغسل ساقيك وقدميك بالماء الدافئ وجففهما بمنشفة.

ضع كمية وفيرة من الكريم على الدوالي وقم بالتدليك بلطف بحركات دائرية لمدة 10 دقائق.

ارفع ساقيك فوق مستوى قلبك لمدة 10 دقائق أخرى لتحسين الدورة الدموية.

كرر هذا مرتين في اليوم ويفضل أن يكون ذلك في الصباح وقبل الذهاب إلى الفراش.

يمكن أن يساعد هذا الكريم الطبيعي في تقليل أعراض وظهور الدوالي من خلال:

ترطيب وتغذية البشرة.

تقليل الالتهاب والتورم.

تحسين الدورة الدموية.

تخفيف الآلام والتشنجات.

شد وتخفيف الأوردة.

تطهير الدم.

منع الالتهابات.

تعزيز اللون واللمعان.

تحذيرات

قبل استخدام هذا الكريم قم بإجراء اختبار رقعة على منطقة صغيرة من جلدك للتحقق من أي ردود فعل تحسسية أو حساسية.

لا تستخدمي هذا الكريم إذا كنت حاملاً أو مرضعة أو تعانين من أي حالات طبية أو حساسية قد تتعارض مع مكوناته.

لا تضع هذا الكريم على الجروح المفتوحة أو الجروح أوالكسور.

لا تعرض بشرتك لأشعة الشمس المباشرة بعد وضع هذا الكريم لأنه قد يسبب حساسية للضوء أو حروق الشمس.

خلاصة بذور العنب لعلاج الدوالي

يمكن لبذور العنب علاج الدوالى بفضل العناصر الغذائية الموجودة فيها مثل الفيتامين ه‍، والفلافونيدات، والبرو انثوسيانين، وقد تساهم بذور العنب في علاج دواء للساقين من خلال الآتي:-

تعمل على تخفيف أعراض آلام الدوالي الموجودة في الساقين.

تعمل على تنشيط وتحسين الحالة الصحية للأوعية الدموية في الجسم وخاصة فى منطقة الساقين.

يمكن استخدام بذور العنب من خلال تناولها عن طريق الفم ولكن بعد استشارة الطبيب.