شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد ترفع درجة الإنذار إلى "اللون الأحمر".. أمطار غزيرة وصواعق رعدية وسيول على 5 مناطق ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

رفع المركز الوطني للأرصاد، يوم السبت، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وجازان وعسير، متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول. وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في تبوك تستمر حتى الحادية عشرة مساءً، بكل من مدينتَي تبوك وتيماء.

وفي المدينة المنوّرة، تمتد فترة الإنذار الأحمر حتى الحادية عشرة مساءً، وتشمل محافظات: العيص وبدر والعلا وخيبر ووادي الفرع.

وأوضح "الأرصاد"، أن الإنذار في منطقة مكة المكرّمة يبدأ من الواحدة ظهراً للحادية عشرة مساءً، ويشمل محافظة خليص، ويبدأ من الرابعة عصراً حتى الثانية عشرة من صباح غد الأحد بالقنقذة والليث.

وفي جازان، يستمر الإنذار الأحمر حتى العاشرة مساءً، ويشمل محافظات الدرب وبيش، فيما يستمر في منطقة عسير حتى التاسعة مساء اليوم كلاً من: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وتوقّع "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول وصواعق رعدية.