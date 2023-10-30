شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان آل خليفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة – رحمها الله -.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ــ رحمها الله ــ.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.