شكرا لمتابعة خبر عن معصرة حديثة تُدخل حائل مرحلة جديدة مع النفط الأخضر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توافد العديد من المزارعين على معصرة حديثة لزيت الزيتون في حائل، تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، وتعمل على عصر الزيتون بأحدث الطرق، واستخلاصه.

وهذه المعصرة ستزيد من إنتاج زيت الزيتون في حائل والذي يسمى بالنفط الأخضر، ليصل إلى ما يقارب الـ 100 ألف لتر، مما يجعلها أهم المعصرات في الوطن العربي.

وتعتبر حائل من الأماكن ذات الشهرة الواسعة لإنتاجها زيت الزيتون بالمملكة، ولكن كان يتم نقل المحصول إلى منطقة الجوف لعصره، مما يزيد من تكلفة المنتج، والآن بوجود تلك المعصرة، أصبح الأمر أكثر سهولة، وأوفر للوقت والجهد.