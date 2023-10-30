تقديرًا للظروف الجوية.. استمرار تعليق الدراسة الحضورية بـ"تعليم محايل عسير"

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محمد بن مسعود - الدمام - بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس؛ قررت إدارة تعليم محايل عسير تحويل الدراسة ‫عن بُعد اليوم الاثنين عبر ‫منصة مدرستي بجميع مدارس ‫الإدارة التعليمية والمحافظات التابعة لها.

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