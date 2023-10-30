انت الان تتابع ضرب محافظة المهرة.. الرئيس اليمني يُشيد باستجابة السعودية الإنسانية في مواجهة إعصار "تيج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي - رئيس مجلس القيادة الرئاسي - بالاستجابة الإنسانية العاجلة من المملكة العربية السعودية لإغاثة الأسر المنكوبة، والمساهمة في تقييم الأضرار وتأهيل البنى التحتية والخدمية من جراء الإعصار المداري "تيج" الذي ضرب محافظة المهرة.

جاء ذلك بعد زيارته التفقدية لمحافظة المهرة التي واجهت الإعصار المداري "تيج" الذي أحدث دمارًا هائلاً في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، كأسوأ كارثة طبيعية تشهدها المحافظة.

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