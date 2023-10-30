تراند اليوم : شاهد.. فيديو جديد لحظة اقتحام محتجين لمطار في داغستان بحثا عن إسرائيليين قادمين من تل أبيب

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو من زاوية جديدة لقطات تظهر محتجين مؤيدين لفلسطين يقتحمون مطار في داغستان، بحثا عن إسرائيليين قادمين من رحلة جوية من تل أبيب.

وأظهر الفيديو الحشود وهم يتجولون داخل مكان هبوط الطائرات على ما يبدو، ويرددون :" الله أكبر، لا إله إلا الله"، ويبحثون عن الإسرائيليين.

وسمع خلال الفيديو أصوات أعيرة نارية في الهواء، أطلقتها قوات الأمن المكلفة بتأمين المطار للسيطرة على الوضع على ما يبدو.

ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة "إزفستيا" الروسية وقناة "آر تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل.

وقبل اقتحام قاعة الوصول، حاول عدد من المتظاهرين أيضا فحص جوازات سفر الأشخاص الذين يغادرون المطار بحثا عن مواطنين إسرائيليين، وشوهد أحدهم يحمل لافتة كتب عليها "لا مكان لقتلة الأطفال في داغستان".