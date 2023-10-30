شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس عسير وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، في مدارسها، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم التابعة لها.

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مدارس تبوك

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس مدينة تبوك والقرى التابعة لها، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس في مدينة تبوك والقرى التابعة لها.