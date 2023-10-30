شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد يقرر شكوي سانتو وتصعيد الأزمة - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل الصحف السعودية الحديث بشأن الأزمة المستمرة داخل نادي الاتحاد بين نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وعبد الرحمن العبود، نجم الفريق المستبعد بقرار فني.

سانتو يواصل استبعاد عبد الرحمن العبود

و طالب نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمواصلة إبعاد اللاعب عن المشاركات دون تحديد فترة زمنية لقراره.

واستقر عبد الرحمن العبود التصعيد للجنة الاحتراف، وشكوى المدير الفني بسبب القرار التعسفي الذي يؤثر على مسيرته الكروية، ويتمسك بقوانين الاحتراف التي تمنع تلك الإجراءات.

وأكدت التقارير الصحفية، أن أزمة عبد الرحمن العبود تضيف إلى النادي السعودي مزيد من الأزمات خلال الفترة الماضية، حيث يعيش النادي فترة من التعثر الفني.

موعد مباراة الاتحاد المقبلة

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفا ثقيلا على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الفيحاء، الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات دور ال 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.