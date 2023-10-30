طريقة عمل بسكويت الشاي اللذيذ في عشر دقايق في منزلك..( تعرف على الخطوات )

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عدن - ياسمين التهامي - خطوات وطريقة عمل بسكويت الشاي من أهم وصفات الحلويات السريعة والسهلة والتي لها فوائد عديدة يحبها الأطفال والكبار، من الطرق السريعة والسهلة والتي لا تتطلب خطوات وتكاليف كثيرة ، وتعد من الوصفات ذات طعم ومئات مميز تتناول هذه الوصفة مع الأمطار أو بجانب كوب من الحليب أو العصير أو الشاي باللبن، ويمكنك عمل هذه الوصفة للرحلات والضيوف والأطفال ومن خلال هذا التقرير نوفر لك عزيزي القارئ طريقة عمل بسكويت الشاي في عشر دقائق من المنزل . مكونات بسكويت الشاي في عشر دقائق من المنزل نوفر لكم افضل عرض مكونات بسكويت الشاي من المنزل في 10 دقائق بمكونات سهلة وبسيطة مكونات في متناول الجميع وهي كالتالي: احضري كوب من الدقيق الفاخر ما يعادل 250 جرام. ثم احضري كوب من السكر الأبيض ما يقرب من 100 جرام. احضري نصف كوب من الزيت الابيض ما يقرب من 125 جرام. احضري ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة بالنسبة المفضلة. احضري ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. ثم احضري بيضة بدرجة حرارة المطبخ. طريقة تحضير البسكويت الشاي في عشر دقائق تابع معنا لمعرفة طريقة تحضير بسكويت الشاي في عشر دقائق من المنزل احضري وعاء عميق و كبير جاف ثم قومي بوضع جميع المكونات السائلة مثل الزيت والبيض والفانيليا ويقلب جيدا حتى تمام التجانس. ضيفي كوب السكر واخلطي جيدا، كما يمكنك استخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يذوب السكر تماما مع جميع المكونات السائلة. استمري في خفق السكر بالمكونات الاخرى لمدة دقيقتين حتى تمام التجانس وذوبان السكر. في الوعاء ضيفي الدقيق على جميع المقادير السابقة ثم ضيفي البيكنج باودر واستمري في الخلط. استمري في عجن المكونات حتى تحصلي على عجينة طرية وسهلة التشكيل وناعمه. يجب تجهيز الفرن على درجة حرارة 180 درجة. احضري صينية وضعي فيها ورق من الزبدة. قومي بتشكيل العجين حسب الرغبة أو استخدام قناعة بأشكال مختلفة واتركي مسافة بين قطع البسكويت. ثم ادخل الصحية الفرن حتى يصبح لونها ذهبي فاتح. تأخذ عملية تسويتها البسكويت 10 دقائق إلى 15 دقيقة. ثم اتركيه حتى تبرد تماما وتتناول مع الشاي أو أي من المشروبات الساخنة.

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