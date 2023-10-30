شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 17 ليلة.. مبيعات مزاد نادي الصقور تتجاوز 3 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي حاجز 3 ملايين ريال في الليلة 17 من ليالي المزاد، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

وعرضت أمس الأحد 4 صقور على منصة المزاد، وبيعت بمبلغ 385 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى 3 ملايين و232 ألف ريال.

أسعار الصقور الأربعة

وكانت البداية مع "شاهين قرناس"، طرح الحنو، للطاروح طلال الجهني، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 15 ألف ريال، قبل أن يباع بمبلغ 26 ألف ريال.

وعُرض بعدها الصقر الثاني "شاهين قرناس"، طرح المويلح، للطاروح إبراهيم البلوي، وبيع بمبلغ 29 ألف ريال.

بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثالث "شاهين فرخ"، طرح البريدي، لـ4 طواريح، وبيع بمبلغ 160 ألف ريال.

وكان ختام الليلة مع الصقر الرابع "شاهين فرخ"، طرح الحماد، للطاروحين فيصل البناقي وعبد العزيز البذالي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألفًا، وظفر به مالكه الجديد بمبلغ 170 ألف ريال، ليصبح ثاني أغلى صقر في النسخة الحالية، بعد صقر العويقيلة "شاهين قرناس" الذي بيع بربع مليون ريال.

دعم الاستثمار في مجال الصقور

ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء، كما يوفر مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين.

ويجري المزاد على الصقر بشكل مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.