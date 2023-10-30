شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تواجه سانتو قبل مباراة الاتحاد فى كأس الملك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، سعودية عن الغيابات التي يعاني منها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل مواجهة الفريق الأول الكروي بنادي الفيحاء، في دور ال 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت التقارير أن تدريبات الاتحاد الجماعية، مساء أمس، غاب عنها الثلاثي، فابينيو وعوض الناشري وعمر هوساوي، للإصابة، فيما غاب إيجور كورونادو بسبب وعكة صحية.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفا ثقيلا على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات دور ال 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ترتيب نادي الاتحاد في جدول الدوري السعودي

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر.