شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يجب عليك التبول أثناء الاستحمام؟.. طبيبة تجيب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مخاطر التبول أثناء الاستحمام تعد عادة التبول أثناء عملية الاستحمام من العادات الخاطئة التي يقوم بها العديد من الأشخاص دون أن يدركوا مدى خطورتها على صحتهم. قد لا يعلم الكثيرون أن هذه العادة يمكن أن تؤثر سلبًا على وظيفة المثانة وقاع الحوض. قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل مثل تسرب المثانة. تأثير المياه الجارية

وفقًا لبعض التقارير العلمية، قد يشعر الشخص بالحاجة إلى التبول أثناء الاستحمام بسبب سماعه صوت الماء المتدفق. يعتقد البعض أن هذا الشعور ينتج عن التشابه بين صوت الماء وصوت التبول، مما يؤدي إلى رد فعل نفسي مشروط. هل التبول أثناء الاستحمام خطر على الإنسان؟

نعم، التبول أثناء الاستحمام يمكن أن يكون خطرًا على الإنسان. قد يؤدي هذا الفعل إلى تأثير سلبي على وظيفة المثانة وقاع الحوض، مما يزيد من احتمالية حدوث تسرب المثانة. لذا، ينصح بعدم التبول خلال عملية الاستحمام للحفاظ على صحة المسالك البولية والوقاية من المشاكل المحتملة. فوائد شرب الماء وتأثيره على الدماغ

تشير بعض الأبحاث العلمية إلى أن صوت الماء الخارج من الصنبور يمكن أن يحفز الدماغ ويعزز تواصله مع العضلات التي تعمل على التحكم في سريان البول. فالعضلة المسؤولة عن فتح وإغلاق مجرى البول تستجيب لصوت الماء وتعمل على تحضير البول للخروج. وقد اعترفت منظمة الخدمة الصحية بأن سلس البول هو خروج غير مقصود للبول من الجسم، ويؤثر على العديد من الأشخاص. وهناك أنواع مختلفة من سلس البول، مثل سلس البول المصر، والذي يشير إلى وجود تسرب في البول يتبعه رغبة مفاجئة وكبيرة في التبول. تأثير الماء على الجهاز العصبي

إضافة إلى تأثير الماء على الدماغ، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الجهاز العصبي بشكل عام. فالماء النظيف والمغذي يساعد في تحسين وظائف الجهاز العصبي وتعزيز تركيز الانتباه والذاكرة. وبالتالي، فإن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يكون مفيدًا لصحة الدماغ وتحسين أدائه. أهمية شرب الماء لصحة الجسم

إلى جانب تأثيره على الدماغ والجهاز العصبي، يعتبر شرب الماء أمرًا ضروريًا لصحة الجسم بشكل عام. فالماء يلعب دورًا هامًا في تنظيم درجة حرارة الجسم، وتشحيم المفاصل والأنسجة، ونقل المغذيات والأكسجين إلى الخلايا، والتخلص من السموم والفضلات عبر البول والعرق. لذا، يجب على الأفراد شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على صحة الجسم وضمان سلامة وظائفه المختلفة. نصائح لزيادة شرب الماء 1. تحديد هدف يومي لشرب الماء

يمكن تحديد هدف يومي لكمية الماء التي يجب شربها. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تحديد عدد الأكواب أو الزجاجات التي يجب شربها في اليوم والالتزام بتحقيق هذا الهدف. 2. استخدام تطبيقات المراقبة

تطبيقات المراقبة على الهواتف الذكية يمكن أن تساعد في تتبع كمية الماء التي يتم شربها يوميًا. ويمكن تعيين تنبيهات لتذكيرك بشرب الماء في فترات محددة من اليوم. 3. تناول المشروبات العذبة والطبيعية

يمكن أن تكون المشروبات العذبة والطبيعية مصدرًا ممتازًا لزيادة استهلاك الماء. فمثلاً، يمكن تحضير الشاي الأخضر أو الأعشاب الطبيعية وتناولها بدلاً من المشروبات الغازية أو المحلاة بالسكر. 4. وضع تذكيرات مرئية

يمكن وضع تذكيرات مرئية في أماكن مرئية في المنزل أو مكان العمل لتذكيرك بشرب الماء. يمكن استخدام ملصقات أو لافتات صغيرة لتذكيرك بأهمية شرب الماء وتحقيق هدفك اليومي. 5. تناول الأطعمة المائية

يمكن أيضًا زيادة استهلاك الماء عن طريق تناول الأطعمة المائية مثل الفواكه والخضروات الطازجة. فالفواكه والخضروات تحتوي على نسبة عالية من الماء، وبالتالي يمكن أن تساهم في ترطيب الجسم وزيادة استهلاك الماء.