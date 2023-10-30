شكرا لمتابعة خبر عن استشاري : التأمين الوطني سيقتصر تطبيقه على شبكة المستشفيات الحكومية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف استشاري التأمين، سليمان بن معيوف، الجهات التي سيطبق فيعا التأمين الوطني.

وأكد “بن معيوف” أن التأمين الوطني سيقتصر في بداية تطبيقه على شبكة المستشفيات الحكومية، متوقعا أن يكون التأمين في مدن طرفية وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

يذكر أن وزير الصحة فهد الجلاجل أكد أن منتصف العام المقبل، موعداً لتطبيق “التأمين الوطني”، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ يستمر مدى الحياة، كما أنه ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وأن التجمعات الصحية تعد هي شبكات تقديم الخدمة، وسيكون لكل مواطن شبكة.