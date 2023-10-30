شكرا لمتابعة خبر عن منصة “نفيس” نقلة نوعية في القطاع الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشنت وزارة الصحة منصة ‎نفيس لتسهيل الوصول إلى المعلومات الصحية للمستفيدين، عبر مشاركة بياناتهم الصحية مع مختلف مقدمي خدمات الرعاية الصحية وحفظها في منصة واحدة.

وتعتبر منصة “نفيس” نقلة نوعية في منظومة القطاع الصحي، كما تعد أحد مشاريع رؤية السعودية 2030، وهي منصة لمشاركة المعلومات الصحية بين مقدمي الخدمات، ويمكن من خلالها الحصول على ملف صحي موحد وشامل للمستفيدين.

كما تساهم المنصة في جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تمكين الممارسين الصحيين من اتخاذ القرارات الطبية بشكل أفضل.