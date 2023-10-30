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منصة “نفيس” نقلة نوعية في القطاع الصحي

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الرياض - علي القحطاني - دشنت وزارة الصحة منصة ‎نفيس لتسهيل الوصول إلى المعلومات الصحية للمستفيدين، عبر مشاركة بياناتهم الصحية مع مختلف مقدمي خدمات الرعاية الصحية وحفظها في منصة واحدة.

وتعتبر منصة “نفيس” نقلة نوعية في منظومة القطاع الصحي، كما تعد أحد مشاريع رؤية 2030، وهي منصة لمشاركة المعلومات الصحية بين مقدمي الخدمات، ويمكن من خلالها الحصول على ملف صحي موحد وشامل للمستفيدين.

كما تساهم المنصة في جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تمكين الممارسين الصحيين من اتخاذ القرارات الطبية بشكل أفضل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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