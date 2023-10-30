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تراند اليوم : شاهد: بكاء عائلة الفتاة الإيرانية التي قتلتها الشرطة الإيرانية لعدم ارتداء الحجاب أثناء دفنها في طهران

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صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو انهيار وبكاء عائلة الفتاة الإيرانية، أرميتا جيرافاند، 16 عاما، التي قتلتها الشرطة الإيرانية بسبب عدم ارتدائها الحجاب في الأماكن العامة أثناء مراسم دفنها.

وأبان الفيديو تواجد عدد كبير من النساء يرتدين الزي الأسود ويبكين بصوت عالي ويضربن على رؤوسهن حزنا على الفتاة أثناء دفنها.

وكانت أرميتا قد تعرضت للاعتداء في محطة مترو طهران في وقت سابق من هذا الشهر على يد الشرطة أدى إلى إصابتها بجروح في الرأس تسبب في تلف الدماغ وظلت لبعض الوقت في غيبوبة وتوفيت قبل ساعات.

يذكر أن قوات الأمن التابعة للنظام صادرت جثتها وأجبرت عائلتها على دفنها في طهران، وليس في مسقط رأسها بكرمشاه.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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