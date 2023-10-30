شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشكر بوروندي على دعم ملفي "إكسبو 2030" و"كأس العالم 2034" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، عن شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية بوروندي لملف استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم عام 2034.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس ايفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي اليوم الاثنين، الجبير، خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

تحيات القيادة

ونقل الجبير خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، إلى رئيس بوروندي، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية بوروندي بالمزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمّله ندايشيمي تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، وإلى سمو ولي العهد، وإلى حكومة وشعب المملكة، وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.