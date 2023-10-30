شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ مدارس محافظة الطائف يوم الأحد المقبل، تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا بجميع المراحل للبنين والبنات.

وأوضحت إدارة التعليم بمحافظة الطائف، أن الاصطفاف الصباحي سيكون الساعة 7:15 صباحًا، وبداية الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحًا.

فيما حددت بداية الحصة الأولى للفترة المسائية الساعة 1:30 ظهرًا.

مراعاة مواعيد الدوام الرسمية

ودعت الإدارة، منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، مراعاة مواعيد الدوام الرسمية والتوقيت الزمني للحصص الدراسية.