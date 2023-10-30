شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة الإخلاء الطبي للتوأم السيامي النيجيري إلى الرياض اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصل إلى المملكة، اليوم الاثنين، طائرة الإخلاء الطبي للتوأم السيامي النيجيري "حسن وحسينة"، تمهيدًا لإجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض.

وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العمل على تنسيق النقل، ومن المتوقع وصول التوأم الملتصق وذويه إلى مطار الملك خالد الدولي اليوم.

التوأمين السياميين التنزانيين "حسن وحسين"

وقد ذكر أن الفريق الجراحي المختص تمكّن من فصل التوأمين السياميين التنزانيين "حسن وحسين"، خلال عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة، نُفذت بـ9 مراحل، في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

شارك في الجراحة 35 من الاستشاريين والمختصين بأقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، إضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.