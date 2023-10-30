النرويج: إسرائيل تَخطت قواعد القانون الإنساني في حرب غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 7:59 صباحاً

اعتبر رئيس وزراء النرويج يوناس غار الأحد، أن رد الجيش الإسرائيلي في غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ، منددًا بوضع إنساني "كارثي". وقال يوناس غار ستور لإذاعة "إن آر كي" العامة: إن "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل يجب أن يكون متكافئًا. يجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع. أعتقد أنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير". وأشار إلى أن "حوالى نصف آلاف القتلى هم من الأطفال".

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