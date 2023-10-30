"إحصاءات صحة المرأة" لـ 2023: 35% من إجمالي الولادات في المملكة "عمليات قيصرية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 8:02 صباحاً

أظهرت نشرة إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية خلال عام 2023 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة الولادات القيصرية من إجمالي الولادات في المملكة بلغت 35% خلال عام 2023م. تفصيلاً، قدّمت نتائج مسح صحة المرأة والرعاية الإنجابية تحليلاً شاملاً لاتجاهات الرعاية الصحية المقدمة للأمهات مشتملة على أن 35.1% من إجمالي الولادات في المملكة عمليات قيصرية مقابل 64.9% ولادات طبيعية. وأوضحت نتائج المسح أن 88.8% من النساء قمن بزيارة مقدّمي الرعاية الصحية المرخصين أربع مرات على الأقل قبل الولادة، كما أن نسبة حضور الأخصائيين الصحيين المهرة في أثناء الولادة كانت مرتفعة بشكل كبير، حيث بلغت 99.8%؛ مما يضمن الولادات الآمنة. وعلى صعيد التكاليف المادية، بيّنت نتائج المسح أن نسبة تغطية تكاليف الرعاية الصحية في أثناء الحمل والولادة عن طريق التأمين الطبي الخاص بلغت 26.3%، في حين بلغت نسبة مَن يقومون بالدفع نقداً أو بالبطاقة الائتمانية لتغطية تكلفة الرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل والولادة 13.5%. وقالت نتائج المسح، إن نسبة النساء المتزوجات اللواتي في سن الإنجاب، وحصلن بشكلٍ ُمرضٍ على احتياجاتهن من وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة بلغت 53.6%.

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