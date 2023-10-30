انت الان تتابع فيديو.. "الأرصاد": أمطارٌ على الرياض والقصيم والشمالية نهاية الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 8:05 صباحاً

أكّد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل؛ أن أجواء هذا الأسبوع على مناطق المملكة كافة ستكون في غاية الروعة، مع اعتدال درجات الحرارة والرطوبة، لافتاً إلى أن هناك فرصة لهطول الأمطار على مناطق وسط المملكة؛ تشمل العاصمة الرياض والقصيم والمناطق الشمالية نهاية الأسبوع. وأوضح العقيل؛ أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر تأثر المناطق الجنوبية "مرتفعات جازان" ومنطقتَي عسير ونجران حتى المرتفعات الجنوبية لمنطقة الباحة بالسحب الرُكامية الرعدية تمتد حتى منطقة الرياض. وتابع، أن المرتفع الجوي الذي كان موجوداً على أقصى شرق المملكة سيتحرّك، ما يزيد من فرص هطول الأمطار على مناطق وسط المملكة، مع امتداد منخفض البحر الأحمر والمنخفضات الحركية شمال المملكة ستكون الفرصة أكبر لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، لافتاً إلى أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة مع سحبٍ رُكامية رعديّة ورياحٍ هابطة تؤدي إلى عواصف رملية مع تكون حبات البَرَد.

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