8 إرشادات من "صحة الجوف" للسلامة من نزلات البرد أثناء هطول الأمطار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 8:09 صباحاً

قدّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالجوف، مجموعة من النصائح للوقاية من نزلات البرد أو الإصابة بالعدوى من نواقل الأمراض خلال تساقط الأمطار. وأوضحت "صحة الجوف"، أن البقاء في المنزل وقت اشتداد الأمطار، وعدم الإطالة في الجلوس تحت المطر مباشرة، وارتداء معطف أو حمل مظلة لتجنُّب البلل ضرورة لمنع الإصابة بنزلات البرد. وتابعت في إنفوجراف توعوي نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أن تجنُّب أماكن تجمعات المياه، وارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة، وتغطية الساقين، واستخدام الكريمات الطاردة للحشرات وقت اللزوم، واستخدام الشبك لتضييق فتحات الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات، ضرورة لتجنُّب الإصابة بالعدوى من نواقل الأمراض. ونصحت "الصحة" بارتداء الأحذية المانعة للانزلاق لتجنُّب التعرُّض للإصابات والسقوط.

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