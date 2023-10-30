شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح شديد على جازان ونجران وحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت الليلة الماضية، أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة جازان، شملت: مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وهروب، وضمد، وصبيا، والعيدابي، وأبو عريش، وفيفا، والداير، والطوال، وصامطة، والحرث، وفرسان، والعارضة.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

منطقة نجران

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً.

أمطار رعدية على منطقة حائل

وحذر المركز بمنطقة حائل، اليوم، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. ‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً. ‏