شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الرياض" تبدأ تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تطبيق الدوام الشتوي اعتبارًا من يوم الأحد القادم 21/ 4/ 1445 هـ الموافق 5/ 11/ 2023. وذلك في جميع مدارس التعليم العام، وأوضحت أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحًا، فيما ستبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:00 صباحًا.

جهود مستمرة لنجاح العملية التعليمية

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن تحديد مواعيد الدوام للصيفي والشتوي ولشهر رمضان المبارك في المدارس يأتي حرصًا من الإدارة على أهمية مواصلة الطلاب والطالبات رحلتهم التعليمية بشكل مريح ومنظم، وأكد على أهمية دور الأسرة في نجاح منظومة التعليم، وتعزيز جوانب التفوق ودعم مسيرة الطالب.