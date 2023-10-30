السعودية | المركز الوطني للأرصاد تنبّه من أمطار غزيرة على منطقة الباحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان السيول, وصواعق رعدية, على مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.