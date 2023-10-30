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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الاثنين 30 من شهر أكتوبر الحالي العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة ضد الفريق الأول الكروي بنادي فياريال فى ، فضلا عن مواجهة الداخلية أمام الإسماعيلي فى .

وتأتي مباريات اليوم الاثنين الموافق 30 من شهر أكتوبر الحالي على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  


غرناطة X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1                  


مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

    
إمبولي X  أتالانتا – الساعة 7:30 مساء على قناةAD Sports Premium 1                  

لاتسيو X فيورنتينا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1              


مواعيد مباريات الدوري البرتغالي  


بوافيستا X سبورتنج لشبونة – الساعة 10:15 مساء        

مواعيد مباريات الدوري التركي  


بشكتاش X جازينتاب – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

 
الداخلية X الإسماعيلي – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1                    

البنك الأهلي X مودرن فيوتشر – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 1   

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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