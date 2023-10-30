شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الاثنين 30 من شهر أكتوبر الحالي العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة ضد الفريق الأول الكروي بنادي فياريال فى الدوري الإسباني، فضلا عن مواجهة الداخلية أمام الإسماعيلي فى الدوري المصري.

وتأتي مباريات اليوم الاثنين الموافق 30 من شهر أكتوبر الحالي على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



غرناطة X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



إمبولي X أتالانتا – الساعة 7:30 مساء على قناةAD Sports Premium 1

لاتسيو X فيورنتينا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1



مواعيد مباريات الدوري البرتغالي



بوافيستا X سبورتنج لشبونة – الساعة 10:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي



بشكتاش X جازينتاب – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



الداخلية X الإسماعيلي – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1

البنك الأهلي X مودرن فيوتشر – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 1