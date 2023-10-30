شكرا لقرائتكم خبر عن "الوجبة المميتة المتوفرة في كل منزل تحذر منها الأطباء.. هل تعرف ما هي؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت عدة دراسات علمية عن أن تناول بعض الأطعمة قد يكون ضارًا، وأحيانًا مميتًا، إذا لم يتم طهيه وإعداده جيدًا. وحذر المختصون وفقًا لـ"بي بي سي" من خمسة أطعمة تحتاج إلى توخي الحذر إذا فكرت في تناولها.

أسماك المنتفخة

تحتوي على مادة التيترودوتوكسين شديدة السُميّة، سريعة الانتشار في الجسم والتي تعتبر أكثر فتكا حتى من مادة السيانيد، وقد تقتل آكلها. وتجد الأسماك المنتفخة طريقها إلى أطباق المطاعم الشهيرة في بعض الدول، بعد إزالة الأجزاء السامة.

هذا النوع من الجبن يحتوي على بعض الديدان في داخله، وهو ليس على قائمة الأطعمة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لخطورته على الصحة، لا سيما عندما تكون الديدان بداخله نافقة. ويمكن أن يسفر تناول هذا الجبن حال فساده عن اضطرابات في المعدة وقيء وإسهال.

عشبة الراوند

توجد عشبة الراوند بين مكونات العديد من الحلوى والمشروبات البريطانية، لكن الأوراق الخضراء المتصلة بتلك السيقان تحتوي على نوع من السم، الذي قد يؤدي للوفاة حال تناول كمية كبيرة منها.

الفاصوليا الحمراء

الفاصوليا الحمراء وفول الصويا الأحمر ناعم الملمس هما من تلك البقوليات التي قد تصيب المعدة بالكثير من الآلام، لاحتوائها إنزيم التريبسين الذي يسبب عُسر الهضم، ولذلك يتعين نقع تلك الأنواع في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل تجفيفها وشطفها ثم غليها ببطء.

جوزة الطيب

تحتوي جوزة الطيب على مادة سامة تسمى إيوجين، والتي إذا تم تناولها بكميات كبيرة قد تؤدي إلى الوفاة. لذا يجب تجنب تناول جوزة الطيب بكميات كبيرة والاقتصار على الكميات الصغيرة.

التوابل الشهيرة وآثارها الجانبية

من بين التوابل الشهيرة التي تعطي نكهة مميزة للأطعمة، هناك بعض التوابل التي يجب تناولها بحذر بسبب آثارها الجانبية البشعة على الصحة. عند تناول هذه التوابل بكميات كبيرة، يمكن أن تسبب الغثيان والألم وقِصَر النفَس، وفي بعض الحالات الشديدة قد تؤدي إلى النوبات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب أعراضًا نفسية أخرى غير مرغوب فيها.

التوابل التي يجب تجنبها

هناك توابل معينة يحذر الأطباء من تناولها بكميات كبيرة، حيث يمكن أن تكون ضارة للصحة وتسبب مشاكل صحية خطيرة. من بين هذه التوابل:

1. التوابل الحارة

تعتبر التوابل الحارة مثل الفلفل الحار والفلفل الأحمر والهالابينو من التوابل التي يجب تجنب تناولها بكميات كبيرة. فالتوابل الحارة قد تسبب الحرقة في المعدة والقرحة المعوية، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

2. التوابل المالحة

تناول كميات كبيرة من التوابل المالحة مثل الملح العادي والصويا العالية في الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. من الأفضل استخدام التوابل الطبيعية مثل الثوم والبصل والبهارات العطرية لتحسين نكهة الأطعمة بدلاً من الاعتماد على التوابل المالحة.

3. التوابل المحفوظة

التوابل المحفوظة مثل المسحوقات الصناعية والتوابل المعلبة قد تحتوي على مواد حافظة ومواد كيميائية قد تكون ضارة للصحة. من الأفضل استخدام التوابل الطبيعية والطازجة للحصول على أفضل نكهة وللحفاظ على صحتك.

توابل بديلة صحية

بدلاً من الاعتماد على التوابل التي قد تكون ضارة للصحة، يمكن استخدام بعض التوابل البديلة الصحية التي تعطي نكهة مميزة للأطعمة وتحافظ على صحتك. من بين هذه التوابل:

1. الكركم

الكركم هو توابل طبيعية معروفة بفوائدها الصحية العديدة. يمكن استخدام الكركم لتحسين نكهة الأطعمة وإضفاء اللون الأصفر الجميل عليها. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات وتعزيز الصحة العامة.

2. الزعتر

الزعتر هو توابل طبيعية تستخدم في العديد من الأطباق. يمكن استخدام الزعتر لإضفاء نكهة رائعة على الأطعمة وتحسين هضم الطعام. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة والمواد المضادة للبكتيريا التي تعزز الصحة العامة.

3. القرفة

القرفة هي توابل طبيعية تستخدم في العديد من الحلويات والأطباق الدافئة. تعطي القرفة نكهة رائعة وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين صحة القلب والدورة الدموية.

استخدام التوابل بحذر

عند استخدام التوابل في الطهي، من الأهمية بمكان استخدامها بحذر وفقًا للتعليمات وعدم تجاوز الكميات الموصى بها. كما يجب تجنب تناول التوابل التي يحذر الأطباء منها بكميات كبيرة، والاعتماد على التوابل الطبيعية والبديلة الصحية للحصول على أفضل نتائج صحية.