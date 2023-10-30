بأجمل الصور الطبيعية.. الضباب يغطي قمم جبال الباحة

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محمد بن مسعود - الدمام - غطى الضباب أعالي قمم الجبال في مناطق مختلفة من الباحة، رسم خلالها أجمل الصور الطبيعية، التي بدورها حفّزت العديد من أهالي المنطقة للخروج والاستمتاع بها، في أجواء ممتعة.

ويُعد الضباب ظاهرة طبيعية، تتمثل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالبًا ما يكون من نوع الرهل، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجته باختلاف كثافته، فكلما زاد البخار، كان الضباب أشد كثافة.

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