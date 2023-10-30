استشهاد عشرات الفلسطينيين إثر القصف الإسرائيلي المستمر على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 9:16 صباحاً

استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في سلسلة عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع والعشرين على التوالي. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 15 فلسطينيًّا استشهدوا في غارات عنيفة، استهدفت عدة منازل في مخيمي البريج، والنصيرات، وبلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.. كما تواصل فِرَق الدفاع المدني البحث عن مفقودين، تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي العنيف. وتشير تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية إلى وجود أكثر من 2000 مفقود تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى تجاوز عدد الشهداء منذ بدء العدوان 8100 شهيد ونحو 20300 جريح.

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