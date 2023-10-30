أمطار غزيرة وجريان للسيول.. قراءة في "رادار أبها" يبلورها "الأرصاد"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 9:34 صباحاً

قال المركز الوطني للأرصاد، إن "رادار أبها" يوضّح بداية تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المنطقة. وأوضح المركز، أنه من المتوقع -بمشيئة الله- زيادة كثافة السحب الرعدية الممطرة خلال الساعات المقبلة مع هطول أمطار غزيرة. وأبان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأمطار الغزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد والرياح النشطة تؤدي إلى جريان السيول والأودية.

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