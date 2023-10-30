مكة المكرّمة.. تطبيق جدول الجزاءات المحدث بأنشطة الصحة العامة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 9:41 صباحاً

دعت أمانة العاصمة المقدّسة، المحال والمنشآت التجارية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، بضرورة التزام العاملين فيها بالأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدّسة أسامة الزيتوني؛ أن "الأمانة" بدأت بتطبيق جدول الجزاءات المحدث الذي أصدرته الوزارة، فيما يتعلق بجزئية مخالفات العاملين في المحال ذات الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، منها الجسيمة مثل: تشغيل العاملين دون شهادات صحية أو بشهادات صحية منتهية الصلاحية أو غير صحيحة، وكذلك تدني مستوى النظافة للعاملين وعدم لبس القفازات والكمامات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو ممارسة الأعمال التخصصية التي تتطلب شهادة تخصص في المهنة، أو وجود عمالة تظهر عليهم أعراض مرضية. وأشار الزيتوني؛ إلى أن من أبرز المخالفات غير الجسيمة تلف الشهادات الصحية وعدم وضوحها، أو عدم التقيُّد بالزي الخاص بالعمل أو لبس الحلي بالأيدي أو تخزين الأغراض الشخصية للعاملين في الأماكن غير المخصّصة لها.

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