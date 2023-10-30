إنقاذ سيدة وجنينها من حمل عالي الخطورة بمستشفى الرس العام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 9:55 صباحاً

تَمكن فريق جراحة النساء والولادة بمستشفى الرس العام، من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا، كانت تعاني من حمل عالي الخطورة، ولديها حالتا ولادة طبيعية سابقتين. وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية اللازمة التي أجريت للسيدة؛ تم تشخيصها بأنها حالة حمل في الأسبوع الـ34، وتبين أن المشيمة كانت متقدمة وتغطي عنق الرحم بالكامل، وتعـد حالة حمل عالي الخطورة يمكن معها حدوث نزيف رحمي في أي لحظة. وأفاد التجمع بأن الفريق الطبي قرر تنويم السيدة حوالى ثلاثة أسابيع قبل موعد الولادة، التي تم الاستعداد والتجهيز لها بما يلزم، وتحضير فصيلة وكمية دم تحسبًا لحدوث أي نزيف -لا قدر الله- لافتًا إلى أن الولادة التي استغرقت ساعة تمت بإجراء عملية قيصرية ناجحة دون إزالة الرحم مع ربط الشريان الرحمي وعمل غرز بي لنش، وقد غادرت الأم ومولودها المستشفى، وهما بصحة جيدة بعد أربعة أيام من العملية. وأشارت إحصائية قسم الولادة في مستشفى الرس العام إلى أن إجمالي عدد حالات الولادة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م، بلغ أكثر من 1400 حالة.

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