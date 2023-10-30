تراند اليوم : تطورات جديدة بشأن اقتحام حشود كبيرة مطار في داغستان بحثا عن إسرائيليين قادمين من تل أبيب

صحيفة الخليج 365: أعلنت السلطات الروسية أنه تم توقيف 60 شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مطارا في داغستان بحثا عن إسرائيليين، مشيرة إلى إصابة 9 من عناصر الشرطة.

عناصر الشرطة

ومن جانبه، أفاد الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية في بيان: "حددت هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات، وأوقف ستون منهم"، لافتا إلى أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى.

طائرة من إسرائيل

ووفق وكالة "تاس" الروسية فإن المطار الذي اقتحمه المحتجون لدى وصول طائرة من إسرائيل سيعاد فتحه مساء غد الثلاثاء.

تحقيق كامل

وذكرت هيئة النقل الجوي الاتحادية، أن مطار ماخاتشكالا سيفتح بعد أن تنفذ وكالات إنفاذ القانون "تحقيقا كاملا في المبنى والمطار والمنطقة المحيطة".