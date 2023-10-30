تراند اليوم : تقرير إسرائيلي يكشف "ما دار بين إيران وحماس" قبل هجوم 7 أكتوبر

صحيفة الخليج 365: أصدر مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب الإسرائيلي "ITIC"، الأحد، تقريرا قال فيه إن كبار المسؤولين الإيرانيين وقادة حماس التقوا 4 مرات على الأقل في عام 2023، قبل هجوم 7 أكتوبر.

وحسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن التقرير، فإنه "بالإضافة إلى ذلك، تحدث مسؤولون كبار من إيران وحكام غزة (حركة حماس) عبر الهاتف 4 مرات على الأقل هذا العام".

وجاء في التقرير أنه: "منذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا ضد ما يعرف باسم (محور المقاومة) الذي تقوده إيران واثنان من وكلائها، حماس وحزب الله".

وتابع: "دعم إيران لحماس وحزب الله يتجاوز الحرب الحالية وجولات الصراع السابقة بين إسرائيل والمنظمات الإرهابية في غزة".

وأوضح: "رغم أن حماس حركة سنية وليست شيعية، فإن القاسم المشترك بينها مع إيران، هو مفهوم (المقاومة والرغبة في تدمير إسرائيل)، وهذا يعني أن إيران تعتبر حماس وحركة الجهاد مركزي قوة في الساحة الفلسطينية، يمكن استخدامهما لتحقيق أهدافها الإقليمية، خاصة تجاه إسرائيل".