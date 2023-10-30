شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 1038 حظيرة ومخيم عشوائي في الاحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة الأحساء 1038 من «الحظائر ”الأحواش“، المخيمات العشوائية، الهناجر والصنادق» بالتعاون مع شرطة المحافظة، خلال ال 7 أشهر الماضية.

وأكدت الأمانة أن الحملة تأتي تحقيقاً لمستهدفاتها في معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري ورفع نسب الامتثال والتراخيص والمحافظة على البيئة والحق العام، موضحة أن ذلك يتم وفق خطة تنفيذية زمنية مجدولة تستهدف نحو 265 موقعاً مرصوداً في نطاق الحاضرة.

سلامة المستهلك

وأوضحت الأمانة أن الحملة ترتكز مستهدفاتها في 6 عناصر تتمثل في «معالجة التشوه البصري وضبط نشاط الباعة الجائلين، المحافظة على النظافة العامة، رفع نسب الامتثال وإصدار التراخيص، الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، الحد من انتشار العمالة المخالفة لأنظمة العمل والاسهام في تعزيز فرص العمل للمواطنين، تفعيل الحاضنات البلدية والاستفادة منها».

وضمن أعمال حملة معالجة الانتشار العشوائي لـ ”الباعة الجائلين“ بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، ضبطت وصادرت الأمانة خلال ال 8 أشهر الماضية 7 أطنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الأمانة استمرار جهودها في معالجة التشوه البصري وضبط الباعة الجائلين، وحماية البيئة والصحة العامة، وتعزيز فرص العمل للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.