السعودية | “الغطاء النباتي” يستعرض”المخطط الإستراتيجي لتنفيذ البرنامج الوطني للتشجير”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نظَّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أمس، ورشة عمل تحت عنوان “استعراض المخطط الإستراتيجي لتنفيذ وحوكمة البرنامج الوطني للتشجير”، وذلك برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، حيث تضمنت عددًا من الموضوعات المهمة، شملت استعراض المخطط وحوكمة البرنامج الوطني للتشجير، وأنشطة المركز في مناطق المملكة، وتبادل وجهات النظر للاستفادة من الخبرات السابقة وتلافي الأخطاء مستقبلًا، واعتماد الخطة التنفيذية والتوصيات المقترحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، أن الورشة تُمِّثل بداية مرحلة جديدة من مسيرة مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للمبادرة – حفظه الله-؛ إذ تُعَدُّ أول ورشة عمل بعد إعلان سموه خارطة الطريق الخاصة بزراعة عشرة مليارات شجرة، التي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية للتصدي للتحديات البيئية المتعلقة بالمناخ، ما يسهم في تحسين جودة الحياة.

وبين أن المركز يؤمن بأن نجاح هذه المبادرة وترجمة خططها على أرض الواقع إنما هو عمل تكاملي تتشارك فيه جميع الجهات في القطاعين العام والخاص، وهو ما عكسته هذه الورشة، التي شهدت مشاركة واسعة من فروع منظومة البيئة في الخليج 365، التي أصبح العمل عبر هذه الجهود التشاركية ومن خلالها تكامليًّا ومثريًا.

وشهدت الورشة تقديم عددٍ من العروض الفنية لمجموعة من إدارات المركز، ضمن إدارة مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء، والإدارة العامة للدعم الفني، والإدارة العامة للمراعي، والإدارة العامة للغابات، والإدارة العامة للمتنزهات الوطنية، والإدارة العامة للتنوع النباتي.

يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، التي ترتقي بجودة الحياة.