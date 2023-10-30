تأخر التعليق يربك مدارس بجازان وأمطار مكة الأعلى

تسبب تأخر إعلان تعليق الدراسة بمحافظات في جازان، صباح الأحد، في إرباك بعض المعلمين الذين يأتون من أماكن بعيدة، فضلا عن انصراف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات تحت زخات المطر، فيما وصف معلمون ومعلمات تأخر قرار التعليق بأنه يعكس التردد في اتخاذ القرارات.

جنوبية وغربية

تواصلت الأمطار على محافظات جازان لليوم الرابع على التوالي، وشهدت جريان الأودية وبعض السيول، وسقوط البرد، وتسببت في تدني مستوى الرؤية، وارتفاع منسوب المياه، واستنفرت الأمطار بلديات جازان، التي أعلنت حالة الطوارئ، وكثفت من جهودها لمواجهة تداعيات الأمطار، إلى جانب تحذيرات مستمرة من الدفاع المدني، وسط توقعات الأرصاد باستمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع الحالي، خاصة على المناطق الجنوبية والغربية.

وارتفع منسوب المياه المتجمعة بعدد من الشوارع الطريق العام وشوارع داخل الأحياء وطالب الأهالي بشبكات تصريف مياه الامطار، بينما سالت أودية جندلة ووادي الحطب والشجنة.

ضعف الصيانة

أغرقت الأمطار مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، وتحول الملعب الرئيسي إلى بركة سباحة، وسط تذمر الرياضيين، إذ تعد حادثة غرق الملعب الرئيسي الأولى خلال العقدين الماضيين، الأمر الذي فتح معه التساؤلات، عن دور الصيانة وضعفها، وغياب تصريف المياه بالملعب، والذي تسبب في نقل بعض المباريات، ويواجه رباعي جازان حطين والتهامي والأمجاد وبيش حرجًا كبيرًا، خاصة أنها ستشهد مباريات على ذات الملعب الأسبوع المقبل في دوريي الدرجتين الثانية والثالثة، وسط مطالب لفرع وزارة الرياضة بسرعة تجهيز الملعب، ونزح تجمعات المياه.

الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار وازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

متوسطة إلى غزيرة

سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار، وبلغت (60.0) ملم في وادي «مِنَى»، و(43.0) ملم في حي «الرصيفة».

وتتأثر المنطقة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وجدة ورابغ والخرمة وتربة ورنية والمويه، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف.

كميات الأمطار بـ«الملم»

مكة المكرمة

60.0 وادي «مِنَى»

43.0 حي «الرصيفة».

39.4 الكعكية

31.8 منطقة الحرم المركزية

23.1 صبيا

18.0 أبو عريش

5.6 خيبر

5.0 قباء

10.8 حائل

2.0 نجران

2.2 الجوف

1.4 الواديين بعسير

1.2 تبوك