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سعودية أخبرت القاضي بما يفعله زوجها فجن جنونه وأمر بخلعها فورا ..لن تصدق ماذا فعل الزوج؟

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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