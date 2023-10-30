شكرا لمتابعة خبر عن عبير العمير: برنامج الأولمبياد الوطني للذكاء يهدف إلى خلق روح التنافسية عالميًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت مديرة إدارة الموهوبات في تعليم جازان عبير العمير، أن مسابقة برنامج الأولمبياد الوطني للذكاء الاصطناعي؛ تهدف إلى خلق روح التنافسية عالميا.

وقالت العمر خلال حديثها على النشرة الأولى المذاعة على قناة الإخبارية:” أن مسابقة البرنامج تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية؛ بهدف الوصول بهم لمرحلة التنافسية العالمية تحقيقًا لرؤية 2030.”

وأضافت:” وتمر الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بالعديد من المراحل بدءً بمرحلة التسجيل، حيث سجلت إدارة تعليم جازان أكثر من 15 ألف مسجل ومسجلة على مستوى إدارة تعليم جازان .”

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية الآن هي مرحلة رفع المشاريع، لافتة أن التحكيم سيكون إلكترونيًا ثم يعقبها تحكيم حضوري ومن بعد ذلك التأهل على مستوى المملكة، في معرض العلوم والهندسة.