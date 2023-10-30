شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح أبكر وقت لدخول صلاة الظهر خلال العام في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أبكر وقت لدخول صلاة الظهر خلال العام في الرياض.

وقال عبدالله المسند: “في الرياض أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وذلك في تمام الساعة 11:37، وفقاً لتقويم أم القرى وسيستمر حتى 8 نوفمبر”.

وأضاف: “في الرياض تكون الشمس باتجاه القبلة الساعة 03:53 م، (هذا المعيار صالح لمدة أسبوع تقريباً)”، لافتًا إلى أنه تبلغ حصة الليل حوالي 12:46 ساعة بينما حصة النهار حوالي 11:14 ساعة، فيما الشمس تدخل فلكياً برج الميزان.