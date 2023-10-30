شكرا لمتابعة خبر عن تبوك تسجل أعلى كمية هطول أمطار في المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت أمس على منطقة تبوك، في 11 محطة.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في محطة مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك؛ حيث بلغت 26ملم، يليه مركز حالة عمار 18,6 ملم، ثم مركز رحيب 14,4 ملم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم والجوف.

وأشار إلى أن ذلك في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.