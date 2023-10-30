شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ سيدة ثلاثينية وجنينها من حمل عالي الخطورة بمستشفى الرس العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق جراحة النساء والولادة بمستشفى الرس العام في إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 34 عاماً، كانت تعاني من حمل عالي الخطورة، ولديها حالتي ولادة طبيعية سابقة.

وقال تجمع القصيم الصحي أنه بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية اللازمة التي أجريت للسيدة، تم تشخيصها بأنها حالة حمل في الأسبوع الـ 34.

وتبين أن المشيمة كانت متقدمة وتغطي عنق الرحم بالكامل، وتعـد حالة حمل عالي الخطورة يمكن معها حدوث نزيف رحمي في أي لحظة.

وأفاد التجمع أن الفريق الطبي قرر تنويم السيدة حوالي ثلاثة أسابيع قبل موعد الولادة، التي تم الاستعداد والتجهيز لها بما يلزم وتحضير فصيلة وكمية دم تحسباً لحدوث أي نزيف -لا قدر الله-.

وأشار إلى أن الولادة التي استغرقت ساعة تمت بإجراء عملية قيصرية ناجحة دون إزالة الرحم مع ربط الشريان الرحمي وعمل غرز بي لنش، وقد غادرت الأم ومولودها المستشفى، وهما بصحة جيدة بعد أربعة أيام من العملية.

وأوضحت إحصائية قسم الولادة في مستشفى الرس العام إلى أن إجمالي عدد حالات الولادة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م، بلغ أكثر من 1400 حالة.