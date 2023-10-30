شكرا لمتابعة خبر عن تفاعل كبير مع أهزوجة ميتروفيتش في افتتاح موسم الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أهزوجة اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش في حفل افتتاح موسم الرياض. وأخذت الجماهير في موسم الرياض تتفاعل بحماس مع الأهزوجة الحماسية التي اشتهر بها لاعب الهلال ميتروفيتش. وانطلق موسم الرياض في بوليفارد هول؛ حيث كان حفل الافتتاح يضم فعاليات مختلفة مثل حفلات غنائية عالمية بحضور مغنيين عالميين أبرزهم المغنية بيكي جي، ونزال ملاكمة أسطوري.